God of War Ragnarok: ecco quando sarà disponibile il pre-load e l'embargo per le recensioni

Ci stiamo avvicinando sempre di più a God of War Ragnarok ed i fan sono impazienti di entrare nel mondo di Kratos e Atreus. Ma quando inizierà il pre-load del gioco, dato che sembra davvero essere mastodontico in termini di dimensioni?

Ebbene, come rivelato da Twisted Voxel, la data di pre-load di God of War Ragnarok è prevista per il 2 novembre, in sostanza una settimana prima dell'arrivo del gioco. Non solo, ma sembra che anche l'embargo per le recensioni verrà revocato sempre il 2 novembre.

Come sappiamo Ragnarok sarà il nono capitolo della serie di lunga data e vedrà ancora una volta Kratos assieme a suo figlio Atreus, combattere contro le divinità norrene. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet che mostra la data di inizio del pre-load su PS5.

Review embargo expected to be the same date btw. A week before official launch date. pic.twitter.com/Pm9P7C5LZZ — Joe Miller (@JoeMiller101) September 28, 2022

God of War Ragnarok sarà disponibile il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5. L'ultimo trailer pubblicato mostra Kratos combattere contro Thor.

Fonte: Twisted Voxel