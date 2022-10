God of War Ragnarok in nuovi dettagli tra feature DualSense, nuove abilità, nemici e molto altro

Le anteprime di God of War Ragnarok sono state pubblicate (tra cui la nostra), rivelando molti nuovi dettagli sul tanto atteso sequel di Santa Monica Studio. Ora attraverso le pagine di PlayStation Blog, il team svela altri dettagli interessanti sul gioco.

Il primo è il supporto per DualSense di PS5. Una sequenza vede il giocatore usare una slitta trainata da cani per scappare da una valanga. Durante questo, il feedback apritoc trasmette tutte le diverse sensazioni, che si tratti del profondo rombo della neve in arrivo o di piccoli pezzi che rotolano.

In termini di opzioni di combattimento, c'è molto da aspettarsi. Possiamo vedere ad esempio la morte dall'alto, in cui Kratos può precipitare da un dirupo e saltare giù per sbattere contro i nemici, stordendoli nel frattempo. Tenere premuto triangolo applica il buff Frost Awaken al prossimo attacco in mischia o a distanza dell'ascia. Se si preme R1 quando viene applicato il buff, Kratos utilizzerà Frozen Breach, che oscilla ampiamente e colpisce i nemici con lo stato Frost.

Se invece si mira e si preme R1, Frozen Spike si scatena. Farà sì che l'ascia del Leviatano crei un'esplosione di gelo quando colpisce un bersaglio dopo essere stato lanciato. Flame Whiplash sarà disponibile per le Lame del Caos ed è un ottimo modo per infliggere danni da fuoco ai nemici.

Brok e Sindri miglioreranno le armi di Kratos fornendo nuove armature. Un nuovo servizio che offrono è un forziere con gli oggetti persi. Se si lasciano delle risorse in giro per sbaglio, le recupereranno, permettendovi di rivendicarle in un secondo momento. La personalizzazione di armi e armature è ancora disponibile, poiché i giocatori inserirano gemme nell'ascia Leviatano per diversi attacchi.

Uccidere The Huntress, una potente stalker, garantisce Winter's Bite, un attacco runico leggero che crea ghiaccio attorno all'ascia e infligge più danni. E' possibile anche sbloccare un "attacco in stile montante fiammeggiante" per le Lame del Caos. A causa del danneggiamento dello Scudo del Guardiano, Kratos può scegliere tra due nuovi scudi: lo Stone Wall Shield e il Dauntless Shield.

God of War Ragnarok sarà dispnonibile su PS4 e PS5 dal 9 novembre.

Fonte: PlayStation Blog