God of War Ragnarok nell'attesa i fan si chiedono: Kratos si scontrerà mai con Gesù?

Manca ancora qualche settimana all'uscita di God of War Ragnarok, il gioco che segnerà la fine della saga norrena per il nostro Kratos. Quale futuro attende quindi uno dei personaggi più amati dell'universo videoludico? Attualmente non sappiamo ancora il dopo Ragnarok, ma i fan stanno già pensando ad un'epica battaglia che potrebbe portare Kratos nientemeno che a combattere contro Gesù.

Questa particolare discussione è nata inizialmente su ResetEra dove un utente, giocando a God of War del 2018, ha notato come il cristianesimo in realtà esiste nel mondo di Kratos. I fan hanno poi ripescato un tweet di Cory Barlog in cui affermava effettivamente che il cristianesimo fa parte del mondo di gioco.

Quindi Kratos prima o poi si troverà a dover combattere Gesù? Poco probabile, ma alcuni fan ipotizzano anche una sorta di eventuale "coalizione" tra i due personaggi in un eventuale gioco futuro dove potrebbero collaborare assieme.

It’s part of the world, yes. — cory barlog (@corybarlog) April 6, 2020

Ad ogni modo, God of War Ragnarok promette molta azione e avventura per il duo Kratos e Atreus: in un recente video abbiamo potuto vedere il nostro protagonista combattere nientemeno che con Thor.

Fonte: The Gamer