God of War Ragnarok in Giappone ha uno spot che definire bizzarro è dir poco

Sony PlayStation e Santa Monica Studio stanno aumentando la promozione di God of War: Ragnarok con nuovi trailer e diari di sviluppo incentrati sulla rivelazione dei segreti della nuova storia di Kratos e Atreus poiché il videogioco sarà in vendita il prossimo 9 novembre in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Relativo a questo stesso tema, non ci aspettavamo affatto un nuovo trailer giapponese per il titolo, in cui tre uomini appaiono ballando e cantando una canzone per bambini, cosa che contrasta molto con un gioco così violento.

"Questo video è stato prodotto in occasione del lancio di God of War Ragnarok per PlayStation 5 e PlayStation 4. Sato-san appare in uno studio allestito come un programma televisivo per bambini, con una polo in stile Oniisan", possiamo leggi nella descrizione. "Insieme a due ballerini, canta 'Goddo Obu Woragnaroku no Uta'". Nonostante l'atmosfera allegra della canzone, Sato esegue una danza dinamica, lanciando un'ascia e brandendo una spada.

Senza dubbio un modo molto particolare per celebrare l'arrivo del gioco non trovate?

Fonte: PushSquare