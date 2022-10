God of War Ragnarok ha modalità Resolution e Performance, inclusi 120 FPS

Come altri giochi first party di Sony, God of War: Ragnarok avrà diverse modalità grafiche tra cui i giocatori potranno scegliere su PS5. A seconda delle vostre preferenze, sarete in grado di dare priorità alle prestazioni o alla qualità con queste modalità, che richiedono alcune concessioni.

Se la risoluzione è la vostra priorità assoluta, sarete in grado di eseguire il gioco con una delle due opzioni, una delle quali rende l'avventura con una risoluzione 4K e un frame rate bloccato di 30 fps. L'altra modalità risoluzione ha una frequenza fotogrammi leggermente superiore e richiede un supporto HDMI 2.1, quindi aspettatevi di giocare ancora con immagini 4K e a 40 fps.

Per i giocatori che preferiscono un frame rate elevato, con la modalità performance potrete vedere Kratos sfondare i nemici a 60 fps in modalità Performance o 120 fps se avete il supporto HDMI 2.1.

God of War: Ragnarok verrà lanciato il 9 novembre per PS5 e PS4, concludendo la saga norrena di Kratos. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alle nostre prime impressioni.

Fonte: Press-Start