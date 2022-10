God of War Ragnarok in un nuovo video che ci svela il dietro le quinte sulla sua creazione

Attraverso le pagine di PlayStation Blog Sony Santa Monica ci svela qualcosa di più su God of War Ragnarok. Nel corso di questo viaggio, ogni singolo membro del team che ha lavorato su God of War Ragnarok in un modo o nell’altro ha lasciato il segno, ognuno apportando il proprio contributo e dando vita a tutto quello che vedrete, udirete e con cui interagirete al momento del lancio.

God of War Ragnarok non racconta soltanto la storia di un padre e un figlio che devono affrontare l’imminente guerra, ma è anche la storia delle singole persone che hanno scelto di dedicare tempo, abilità e passione per costruire tutti insieme questo gioco a dispetto di un senso di insicurezza e precarietà senza precedenti, durante una pandemia mondiale.

Nella serie Dietro le quinte di God of War Ragnarok il team vi porterà in tutti i Nove regni, da Midgard ad Asgard. Con questi episodi lo studio desidera non solo offrirvi una prospettiva unica sugli anni di duro lavoro che sono serviti per realizzare questo titolo, ma anche presentarvi le idee di molti membri del team che lo hanno reso possibile.

A partire da oggi, ogni martedì per nove settimane verrà approfondito un aspetto del gioco, dalla creazione della storia a come è stato perfezionato il combattimento, dalla realizzazione delle musiche a quella delle cinematiche.

Nel primo episodio, che inizia con Midgard,lo studio parla degli eventi principali dello scorso gioco che avranno le loro ripercussioni in God of War Ragnarok, e anche del modo in cui il team ha affrontato la sfida di un sequel che portasse a conclusione la saga norrena.

I video possono essere visti da tutti dato che lo studio assicura che non ci saranno spoiler di sorta.

Fonte: PlayStation Blog