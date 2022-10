God of War Ragnarok su PS4 pesa più di 100 GB!

È chiaro che God of War Ragnarok su PS4 sarà un gioco da non sottovalutare, soprattutto se paragonato al fratello su PS5. Ora sappiamo quanto spazio i giocatori dovranno lasciare per questo colosso: eh sì, perché God of War Ragnarok peserà ben 118 GB.

Abbiamo quindi già prime informazioni sulle dimensioni della nuova avventura di Kratos e Atreus attraverso i 9 regni della cosmologia nordica. Grazie a uno dei tanti utenti, tester e analisti che ci stanno già giocando, è stato possibile dare un'occhiata a quanto occupa God of War Ragnarok su PlayStation 4.

Come si può vedere nell'immagine, ci sono 118,509 GB da scaricare. C'è una certa differenza ad esempio con God of War su PC, poiché i requisiti di gioco richiedono un minimo di 70 GB di spazio libero. E' chiaro che il nuovo gioco di Sony Santa Monica Studios avrà bisogno di spazio sufficiente se mettiamo insieme installazione e avvio della patch, ma alcuni utenti possono confermare che ne varrà la pena.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre su PS4 e PS5. A proposito: avete dato uno sguardo a questo video dietro le quinte?

