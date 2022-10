God Of War Ragnarok: quante ore ci vogliono per completarlo al 100%?

Secondo quanto riferito, God of War Ragnarok impiegherà più di 70 ore per essere completato al 100%, in linea con le voci precedenti secondo cui un normale playthrough del gioco può richiedere fino a 40 ore.

Tra poche settimane, Ragnarok sarà finalmente disponibile dopo anni di attesa. Una delle grandi domande che molti fan dell'ultimo gioco si sono posti è quanto durerà l'avventura e quante novità introdurrà rispetto a God of War del 2018. Grazie alle anteprime del gioco che sono state rilasciate la scorsa settimana, ora abbiamo una solida idea di quanto potrebbe durare l'avventura se i giocatori visiteranno ogni anfratto del mondo di gioco.

Come evidenziato da Twisted Voxel, diversi giornalisti di IGN hanno risposto a domande senza spoiler su God of War Ragnarok. Una delle domande che viene da uno spettatore è se Ragnarok è più un sequel del gioco del 2018, o se sembra più un'espansione, causando un dibattito sul podcast su cosa costituisce un sequel.

A seguito di quel dibattito, la community leader di IGN, Jada Griffin, parla della sua esperienza con il gioco finora, notando che più nuovi elementi vengono introdotti man mano che si entra nella storia, prima di menzionare che non l'ha ancora finito con più di 70 ore di gioco. Griffin ha detto: "Ho 70 ore di gioco in questo momento. Sì, sto facendo una corsa come completista per coloro che me lo chiedono, o mi chiedono perché non l'ho ancora finito".

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre: se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

Fonte: Twisted Voxel