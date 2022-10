God of War Ragnarok avrà un sistema di transmog per le armature

Mihir Sheth, head of combat design per God of War: Ragnarok, il nuovo videogioco di Santa Monica Studios che ha già numerosi spoiler sulla sua storia sui social network, rivela in una recente sessione di domande e risposte sui Discord che c'è sarà un sistema di transmog per armature.

"La risposta breve è sì. C'è un modo per farlo...È lì nel gioco", ha risposto brevemente Sheth dopo che un utente ha chiesto se Ragnarok avrebbe incluso questo sistema che possiamo trovare in altri giochi simili.

Per chi ancora non lo sapesse sistemi di transmog consentono di mantenere le statistiche di un'armatura specifica permettendo di indossarne un'altra. Sheth non ha rivelato come funzionerà questo sistema in Ragnarok, quindi dovremo aspettare il lancio del gioco finale il 9 novembre su PS4 e PS5 per scoprirlo.

Se ancora non lo avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima. A proposito: sapete che il gioco avrà cinque livelli di difficoltà?

Fonte: GamingBolt