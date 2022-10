God of War Ragnarok, lo sviluppo ci ha messo così tanto che la voce di Atreus è stata modificata

La voce di Sunny Suljic, l'attore adolescente che riveste il ruolo di Atreus in God of War: Ragnarok, è cambiata così tanto durante il lungo periodo di registrazione del gioco che gli sviluppatori hanno dovuto tornare indietro e modificare la sua performance per adattarla meglio al personaggio.

La registrazione del motion capture di Ragnarok compare ripetutamente in un nuovo video dietro le quinte che racconta la storia del gioco e come si è evoluto. L'inizio della pandemia di coronavirus ha interrotto ed esteso il programma di registrazione di Ragnarok e, come conseguenza piuttosto unica, la voce di Suljic ha praticamente avuto più tempo per svilupparsi mentre lui, diversamente da Atreus, maturava.

"Il nostro attore di Atreus, Sunny, è un adolescente, e la sua voce è cambiata radicalmente nel corso degli anni in questo titolo", spiega Jodie Kupsco, designer di dialoghi. "Dovevamo entrare e uniformare quella performance, quindi sembra che sia avvenuta in un breve periodo di tempo. Questa è stata una sfida unica".

Per evitare ulteriori rinvii nella produzione seguendo le linee guida della pandemia, ad esempio, Angelotti afferma che gli attori occasionalmente "hanno prestato la voce" ad altri personaggi in alcune scene. L'attore di un personaggio principale potrebbe anche interpretare un personaggio di sfondo quel giorno, ad esempio, "per essere in grado di evitare una situazione in cui troppe persone erano sul set in un dato giorno".

Fonte: Gamespot