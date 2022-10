God of War Ragnarok sta per arrivare, ecco il trailer di lancio!

Sony ha pubblicato il trailer di lancio di God of War Ragnarok. Il gioco farà il suo debutto il 9 novembre con le versioni per PS4 e PS5 e nel video sono state mostrate diverse scene di gameplay.

È possibile osservare momenti impressionanti negli ultimi contenuti condivisi da Santa Monica Studio. Per aumentare l'hype, i giocatori possono vedere l'esplorazione con la slitta trainata dai lupi, l'assalto di Freya contro Kratos, la visita di Odino ad Atreus e, naturalmente, la presenza di Thor e Tyr.

In God of War Ragnarok, Kratos e Atreus devono trovare un modo per fermare l'apocalisse nordica. Mentre il Fantasma di Sparta è più cauto con tutto ciò che è successo, suo figlio è pieno di dubbi sulla sua partecipazione alla guerra in arrivo.

Nel frattempo, Odino e le forze asgardiane si preparano a trovare un modo per fermare l'assalto dei due. Insieme ad Odino, Freya e Thor cercano vendetta dopo che Kratos e il ragazzo hanno danneggiato la loro famiglia.

Come detto, God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre: il gioco avrà una modalità fotografica che però verrà aggiunta in un secondo momento.

Fonte: Twinfinite