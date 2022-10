God of War Ragnarok riceve un nuovo trailer incentrato sul sistema di combattimento

Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio hanno svelato un nuovo video di God of War Ragnarok, un nuovo sguardo dietro le quinte dei membri del team che parlano di combattimento.

Il sequel promette non solo un combattimento evoluto, ma anche i nemici lo saranno rispetto al gioco del 2018, acclamato sia dalla critica che dai fan per il modo in cui ha reinventato la serie God of War, qualcosa che continuerà in questo Ragnarok.

Il modo in cui il team ha cercato di migliorare il sistema di combattimento per renderlo ancora più evoluto ed espressivo, recuperando parte dell'essenza della trilogia originale, viene descritto in questo imperdibile video che potete visionare di seguito.

Questo è il secondo video della serie dietro le quinte di God of War Ragnarok e il team parla anche dell'importanza di avere un cast vario di nemici memorabili che migliorino l'esperienza e di conseguenza il divertimento dei giocatori. A questo link potete dare uno sguardo al primo episodio.

Fonte: PlayStation Life Style