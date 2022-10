Google avrebbe rifiutato il gioco di Hideo Kojima esclusivo Stadia perché 'i single player non vendono'

Nuove voci suggeriscono che Google avrebbe cancellato l'esclusiva di Kojima per Stadia perché...titolo single player. Il creativo, acclamato per il suo lavoro nella creazione del franchise di Metal Gear, ha in seguito fondato il suo studio, Kojima Productions, che si è affermato per i suoi giochi narrativi. Ora, report recenti hanno confermato che Hideo Kojima una volta stava lavorando per sviluppare, insieme ai team di Google, un importante gioco esclusivo per Stadia.

Hideo Kojima, stando a quanto si dice, avrebbe lavorato con Google su un gioco dell'universo di Death Stranding. Il titolo doveva essere un'esperienza esclusivamente per giocatore singolo per Stadia. Secondo il rapporto, Stadia dubitava della fattibilità dei giochi per giocatore singolo e ha accantonato il progetto dopo aver visto le prime build nel 2020.

Il motivo per cui questo titolo sarebbe stato accantonato da Google è il fatto che "i giochi single player non vendono più", motivo per cui la società avrebbe deciso di interrompere il rapporto collaborativo con Hideo Kojima.

Queste indiscrezioni emergono dopo che Google ha annunciato l'addio al servizio straming Stadia che chiuderà a gennaio del prossimo anno.

Fonte: The Gamer