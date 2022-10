Google chiude Stadia ma lavora su Chromebook pensati per il cloud gaming

Sono trascorse appena poche settimane da quando Google ha annunciato che chiuderà il suo servizio di cloud gaming Stadia il prossimo anno. E ora, la società ha un nuovo annuncio sul cloud gaming poiché sta per lanciare Chromebook ottimizzati per il cloud gaming realizzati da diversi produttori.

Il gigante della ricerca ha anche collaborato con servizi di cloud gaming come Nvidia GeForce Now, Microsoft Xbox Cloud Gaming e Amazon Luna per portare i titoli principali agli utenti. Inoltre, l'azienda ha collaborato con produttori di accessori come Acer, Corsair, HyperX, Lenovo e SteelSeries per realizzare periferiche certificate "Works with Chromebook" per questi dispositivi.

Questo primo set di Chromebook per il cloud gaming realizzato da Acer, Asus e Lenovo ha molte funzionalità relative ai giochi. Questi includono display ad alta risoluzione con frequenze di aggiornamento di 120 Hz e superiori, compatibilità Wi-Fi 6 o 6E, audio di alta qualità e tastiere RGB.

Per fare in modo che questi Chromebook da gioco attraggano un pubblico più ampio, il primo set di dispositivi ha un prezzo compreso tra $ 399 e $ 799. A seconda del prezzo, questi laptop utilizzano il processore Intel, da Core i3 a Core i7.

Fonte: Google