Gotham Knights in un nuovo trailer che riassume tutto quello che c'è da sapere

Previsto per il 21 ottobre, Gotham Knights è il prossimo gioco ambientato a Gotham City. Un viaggio che non passerà attraverso le console PlayStation 4 o Xbox One: le caratteristiche tecniche presenti nel gioco sono troppo grandi per le console di vecchia generazione. Un viaggio che sarà comunque solo in 30 frame al secondo su PS5 e Xbox Series: un limite tecnico che sarebbe dovuto a Xbox Series S secondo un ex sviluppatore RockSteady.

Per l'occasione il team ha pubblicato un nuovo trailer che si chiama "What is Gotham Knights?" e cerca di riassumere le caratteristiche principali del gioco. Il narratore indica che Batman è morto ma che alcuni membri della Bat Family continueranno ciò che Bruce Wayne ha lasciato. In questo caso, si tratta di quattro personaggi (Batgirl, Robin, Cappuccio Rosso e Nightwing) che sono pronti a prendere in consegna l'eredità del Cavaliere Oscuro e condurre le indagini a Gotham.

Il giocatore potrà incarnare i quattro membri della Bat Family come desidera poiché i livelli saranno condivisi tra di loro, personalizzandoli con costumi e abiti diversi. Ovviamente, questo dipenderà dallo stile di gioco da esso prediletto oltre che da quello necessario per superare i livelli. Ora sappiamo che Batgirl ha una preferenza per le macchine di hacking, Red Hood è un combattente a lungo raggio con le sue pistole. Robin, addestrato di persona da Batman, ama la furtività e usa un bastone pieghevole mentre Nightwing ha notevoli punti di forza in mischia.

E' tutto pronto quindi: Gotham Knights sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 21 ottobre.

