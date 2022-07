Grounded diventa una serie animata. Al progetto lavora Brent Friedman, il writer di Star Wars: Clone Wars

Grounded è l'ultimo videogioco che sta per essere adattato come serie televisiva.

Il videogioco per Xbox, ispirato a A Bug's Life e Honey I Shrunk The Kids, è stato adattato dallo scrittore di Star Wars: Clone Wars, Brent Friedman.

Si tratta dell'ultimo videogioco a ricevere un trattamento televisivo, dopo Arcane di Netflix e Halo di Paramount+.

La serie, che esiste nello stesso universo del gioco, segue quattro amici che l'estate prima del liceo progettano "grandi cose", ma i loro piani vengono sconvolti quando si imbattono in una tecnologia di rimpicciolimento che li rende alti cinque centimetri. Ora i quattro amici rimpiccioliti devono imparare a sopravvivere in un cortile che è in realtà una giungla piena di enormi predatori e che nasconde una vasta cospirazione che minaccia l'intera città.

Il gioco è stato lanciato tramite accesso anticipato nel luglio 2020 e ha avuto più di 10 milioni di giocatori e sarà pubblicato su scala più ampia a settembre.

Obsidian Entertainment e Xbox stanno adattando il gioco in una serie in associazione con Waterproof Studios/SC Productions, Kinetic Media e Bardel Entertainment.

Friedman, che ha scritto anche Star Trek: Enterprise e sta adattando Earthworm Jim in una serie, si occuperà della storia, mentre la regia sarà affidata a Brien Goodrich, che ha lavorato al videogioco Halo.

"Non potremmo essere più entusiasti di immergerci nell'universo stravagante di Grounded. Questa partnership sarà una grande collaborazione, che amplierà un viaggio già meraviglioso di esplorazione e avventura", ha dichiarato Tina Chow, CEO di Bardel Entertainment.

"Il team di Obsidian ha creato un mondo incredibile che ha già catturato l'attenzione della community dei giocatori. Siamo entusiasti di lavorare con i nostri incredibili partner per dare vita alla storia in una serie animata", ha aggiunto Carl Whiteside, direttore generale di WP/SC Productions.

Fonte: Deadline.