GTA 6, i forum fanno pulizia dei leak per evitare di essere 'cancellati' da Take-Two

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia secondo cui due dei forum dove sono stati pubblicati i leak di GTA 6, ovvero Reddit e i forum ufficiali di Grand Theft Auto, sono stati chiusi temporaneamente per rimuovere tutti i file trapelati sul nuovo gioco, per poi tornare online "puliti".

Come notato per la prima volta da Tom Henderson, un aggiornamento sui forum di GTA afferma che è stata ricevuta una richiesta di rimozione da Take-Two Interactive, con i moderatori che hanno dato il via alle pulizia. A quanto pare, parlare dei leak trapelati è ancora consentito, ma gli utenti non devono pubblicare link a filmati o collegamenti a questi.

Lo stesso vale per il subreddit del gioco, dove i moderatori hanno eliminato ogni prova: attualmente non sappiamo se Take-Two abbia "obbligato" Reddit a rimuovere i leak, ma un messaggio pubblicato dai moderatori afferma che le regole vengono seguite per evitare di essere "cancellati da Rockstar Games".

Several Twitter accounts appearing to be the hacker have also popped up, but all seem to be impersonators. pic.twitter.com/6Zxb235miz