GTA 6, il gigantesco leak mette in moto la creatività dei fan! Con MS paint si inizia a delineare la mappa

In questi giorni GTA 6 è stata la star di Internet a causa del gigantesco leak trapelato sui social e sui forum. Colui che ha trafugato i dati ha pubblicato una serie di video e immagini che mostravano i primi progressi con il gioco, ma dopo alcune ore Rockstar e Take-Two hanno cancellato il tutto. Ovviamente condividere nuovamente questi video o link è molto rischioso per la community, ma alcuni fan hanno tentato di disegnare la mappa del gioco usando nientemeno che...MS Paint!

Dal momento che gli screenshot sono praticamente scomparsi e la loro condivisione potrebbe portare a ripercussioni legali, i fan di GTA li hanno ricreati e hanno tentato di metterli insieme usando Paint, matematica e persino Google Earth, inserendo immagini satellitari per gli screenshot.

Un processo che richiede tempo, motivo per cui Church of GTA e il resto dei cartografi non ufficiali di GTA 6 si sono impegnati su Discord. Lì, i creatori di mappe possono guardare liberamente qualsiasi screenshot e clip che riescono ancora a trovare per rendere molto più semplice la ricreazione di Vice City, dove sembra essere ambientato GTA 6.

The GTA VI Map posted to @Kotaku - thanks to everyone on the project (I just added the borders, extra roads, and pictures) #GTA6 #GTAVI #RockstarGames #GTAViceCity pic.twitter.com/y2iUNEMFvW