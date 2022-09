GTA 6 vittima di leak che possono causare problemi a Rockstar per Jason Schreier

Qualche giorno fa un grosso leak ha portato alla condivisione di dettagli di GTA 6, il prossimo grande titolo sviluppato da Rockstar. Nelle ore successive Rockstar ha annunciato l'effettiva perdita di dati e Take-Two ha iniziato a far cancellare link e video su GTA 6.

A tal proposito, Jason Schreier è uno dei giornalisti che ha confermato la veridicità di questi leak, affermando però che questa fuga di notizie di certo non farà bene a Rockstar, soprattutto ai suoi dipendenti.

Attraverso Twitter Schreier ha dichiarato: "Ci sono diversi motivi per cui si tratta di un incubo per Rockstar. Uno è che interromperà il lavoro per un po'. Un altro è che potrebbe portare la direzione a limitare la flessibilità del lavoro da casa. Le ripercussioni di questa fuga di notizie potrebbero non essere chiare per un po' di tempo".

To those who asked: There are several reasons this is a nightmare for Rockstar. One is that it'll disrupt work for a while. Another is that it may lead management to limit work-from-home flexibility. The repercussions of this leak might not be clear for quite a while