GTA 6: il leaker sta cercando di negoziare con Rockstar per trovare un accordo

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati sui vari canali internet una serie di informazioni e video su GTA 6, il prossimo gioco di Rockstar attualmente in via di sviluppo. In seguito a questa fuga di notizie, il giornalista Jason Schreier ha confermato che si tratta di leak veri che sono stati trafugati. Tuttavia sembra che il leaker non abbia ancora finito di condividere dettagli.

Teapotuberhacker, colui che sarebbe il leaker di GTA 6, ha chiesto per la prima volta di mettersi in contatto con qualcuno di Rockstar Games o Take-Two Interactive. Il leaker ha rivelato di aver ricevuto 3.000 messaggi su Telegram e ha pubblicato un'immagine con e-mail da YouTube dei video rimossi. L'hacker ha affermato di avere il codice sorgente e le risorse di GTA 5 e GTA 6, prima di affermare di voler "negoziare un accordo".

Una risposta successiva include una breve clip di qualcuno che finge di essere uno degli sviluppatori di GTA 6 . Durante questo breve scambio, il leaker ha nuovamente confermato di avere il codice sorgente e che il team IT potrebbe controllare i log per prova. Mentre molti videogiochi sono soggetti a qualche leak in qualche modo al giorno d'oggi, incidenti di questa portata sono incredibilmente rari. La maggior parte delle prime fughe di notizie di solito consiste in concept art o uno screenshot, ma questo scenario presenta filmati di gioco di uno dei più grandi giochi del settore.

A person pretending to be a Rockstar/Take-Two employee managed to speak with the hacker.



He once again states he has source code and told him that the "IT team can check the logs" for proof.



Via - @JohnHey04839690 pic.twitter.com/apsK93ldpi — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 18, 2022

Rockstar per adesso non ha ancora detto nulla a riguardo. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda.

Fonte: VGC