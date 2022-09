GTA 6 'scarso graficamente'? Diversi sviluppatori condividono i filmati in-progress per solidarietà verso Rockstar

Domenica scorsa, Rockstar Games ha subito un attacco informatico che ha causato un'enorme perdita di dati. Sono stati rubati i codici sorgente di GTA V e GTA 6, oltre a un centinaio di video che illustrano lo sviluppo del sesto capitolo. In ogni caso, si tratta infatti di un centinaio di video di Grand Theft Auto 6 che sono finiti su Internet. Molti giocatori e fan della saga hanno potuto guardarli e alcuni non nascondono la loro delusione dopo aver visto le immagini.

C'è chi ha infatti dichiarato che "la grafica è la prima cosa finita di un videogioco", sottolineando come GTA 6 sia scarso graficamente. Diversi team di sviluppo tuttavia non ci stanno e mostrano su Twitter video dei loro giochi nella fase alpha.

Tra questi troviamo Control che ai tempi venne premiato come gioco con la miglior grafica e che nei primi filmati dell'alpha è molto elementare. Ma gli esempi non finiscono qui perché in solidarietà a Rockstar arrivano anche sviluppatori di Horizon Zero Dawn, Destiny e molti altri, tutti pronti a sbugiardare il commento di un giocatore mostrando la reale grafica di un gioco all'inizio della sua vita.

This is the greatest extremely-confident-but-has-no-idea-what-they're-talking-about take I've ever seen.



Magnificent. pic.twitter.com/Htra4ov62a — Xavier (@xavierck3d) September 19, 2022

Since graphics are the first thing finished in a video game, and CONTROL won multiple awards for excellence in graphics, here is footage from the beginning of development :)



Full video here: https://t.co/l2g7oPhtk7

🔻 pic.twitter.com/cGnmJZXF5E — Paul Ehreth 🔻 (@bacon_sanwich) September 20, 2022

Yes..this is what the Last of Us looked like in it's development stages.



Every game you ever played went through this. pic.twitter.com/acNFSRjIAo — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 20, 2022

"Graphics are the first thing finished in a video game"



Here's what early versions of Cult of the Lamb looked like pic.twitter.com/F5EyEH6M9r — Cult of the Lamb 🙏🐑👑 OUT NOW (@cultofthelamb) September 20, 2022

"Graphics are the first thing finished in a video game"



Here's a Thunderjaw from an early build of Horizon: Zero Dawn pic.twitter.com/Xq6fw5fS0e — Cian Maher (@cianmaher0) September 20, 2022

"Graphics are the first thing finished in a video game"



Don't ever trigger Game Devs, especially when know nothing their work.



Below is @Bungie's #Destiny's early Alpha build vs Destiny Rise of Iron pic.twitter.com/9Np6gqlshv — Excelhedge (@Excelhedge) September 20, 2022

Per quanto riguarda i leak di GTA 6, Take-Two e Rockstar hanno eliminato i dati presenti sui vari forum ma è probabile che qualche video sia ancora in circolazione. Come ha spiegato Jason Schreier qualche ora dopo la fuga di notizie, queste cose non fanno bene ai dipendenti di Rockstar.

Fonte: Eurogamer