GTA 6 verrà svelato questa settimana? Un insider ne è sicuro

GTA 6 verrà finalmente rivelato questa settimana da Rockstar Games? Bene, ci sono alcune nuove speculazioni che fanno il giro e che suggeriscono che effettivamente potrebbe accadere. All'inizio dell'anno, Rockstar Games ha confermato che il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto è in fase di sviluppo. E questo è tutto ciò che aveva da dire sul gioco più atteso di tutti i tempi. Da allora Rockstar Games ha detto niente sul gioco e non si sa ancora quando questo potrebbe cambiare, almeno ufficialmente. Ci sono state molte segnalazioni e discussioni su eventuali reveal ma niente di concreto.

Ora arriva un ulteriore rumor che ha origine da Tez2, un importante insider di Rockstar Games. Secondo Tez2, c'è una "giusta possibilità" proprio oggi, Rockstar Games possa condividere informazioni sul prossimo aggiornamento di GTA Online. E sembra che ci sia la possibilità che contenga alcune informazioni su GTA 6.

"Quindi questo giovedì, c'è una buona possibilità che Rockstar possa annunciare informazioni sul prossimo aggiornamento di GTA Online", ha affermato Tez2. "Considerando l'inizio di un nuovo evento GTA+ e la nuova Heist Challenge. So che questo non è correlato a GTA6, ma mi piace ipotizzare, cosa che mi piace ricordare a tutti voi non è un dato di fatto, che Rockstar potrebbe annunciare le informazioni in una sorta di un 'Aggiornamento della community'. Grazie per aver ascoltato il mio Ted Talk sulla mia ipotesi plausibile".

For Tez2, Rockstar Games could announce GTA 6 info in a sort of a "Community Update". pic.twitter.com/d95e6c3nlO — GTA 6 NEWS & LEAKS (@GTASNEWSLEAKS) November 1, 2022

Come possiamo vedere, Tez2 racchiude il reveal GTA 6 come un'ipotesi, ma è un'ipotesi chiaramente basata su informazioni privilegiate e approfondimenti, motivo per cui ha fatto il giro della comunità di GTA. Non ci resta che attendere se nel corso della giornata verrà effettivamente condiviso qualcosa sul tanto atteso nuovo capitolo.

Fonte: Dexerto