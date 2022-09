Halo Infinite e 343 Industries: Bonnie Ross in realtà è stata licenziata da Microsoft?

Come vi avevamo riportato qualche giorno fa, Bonnie Ross di 343 Industries che ha lavorato ad Halo Infinite, lascerà lo studio. Colei che è stata il capo dello studio sin dalla sua formazione ha lasciato lo sviluppatore responsabile del franchise di Halo e ha lasciato la sua posizione di direttore dello studio per motivi medici e familiari. Un'uscita che ha significato una completa ristrutturazione ai vertici della società, con l'arrivo di nuovi manager che sperano di rivitalizzare sia la saga che Halo Infinite.

Tuttavia, la partenza di Ross potrebbe non essere dovuta solo a motivi medici e familiari. O almeno questo è ciò che sottolinea l'insider Brad Sams. Secondo il noto insider, che ha già fatto trapelare dati multiplayer di Infinite e addirittura commentato che era pronto per il lancio prima della campagna, l'uscita di scena di Bonnie Ross da 343 industrie sarebbe stata dovuta a una ristrutturazione e riorganizzazione di Microsoft.

Ciò sarebbe dovuto ai pessimi numeri di Halo Infinite, che non avrebbero soddisfatto le aspettative finanziarie iniziali, oltre alle critiche dei fan. E la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la nuova tabella di marcia, in cui era stato annunciato che la seconda stagione avrebbe richiesto più tempo del previsto e che la modalità cooperativa locale in split screen sarebbe stata cancellata. Pertanto, le scarse prestazioni di Halo Infinite e i problemi di contenuto sarebbero stati il motivo ultimo di questa riorganizzazione data da Microsoft.

Infinite also hasn't met financial expectations. Contractors issue has also been blown out of proportion. Sam's was the one who leaked Infinites name, and that MP was ready for release before Campaign btw.