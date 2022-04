Halo Infinite: scoperta la nuova modalità 'Last Spartan Standing'?

Halo Infinite è stato un successo, soprattutto grazie a una modalità multiplayer solida e già matura nella maggior parte dei suoi aspetti al lancio, portando circa venti milioni di giocari a indossare una Mjolnir degli Spartan. Ma si sa, in questa tipologia di giochi il supporto costante è fondamentale e 343 Industries non ha saputo tenere sulla cresta dell'onda il nuovo FPS.

Con la Stagione 2 alle porte, il team spera di correggere il tiro ma qualcos'altro sembra aver attirato l'attenzione: come mostrato da l'utente Twitter Delta_Hub, in modalità offline è stato possibile vedere il prossimo aggiornamento sul multiplayer e la modalità "Last Spartan Standing", quella che sembra essere un battle royale o simile.

Description of the new game mode "Last Spartan Standing".#HaloInfinite pic.twitter.com/5SSq3v10Wy — Halo Infinite Leaks & News (@Delta_Hub) April 6, 2022

Con descrizione che riporta "aumenta di livello il tuo equipaggiamento personale per essere l'ultimo spartano rimasto in piedi", i dubbi sembrano essere molto pochi su quanto vuole offrire 343, ma non sarà l'unica modalità ad arrivare. Si sta pensando infatti di introdurre qualcosa pensata per i nuovi arrivati, in modo da avere una curva d'apprendimento decisamente più morbida. Fonte: GamingBolt