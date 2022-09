Halo Infinite su Xbox One ha la campagna co-op in split screen sfruttando un bug

Sebbene abbia ricevuto un'accoglienza mista al lancio, Halo Infinite è stato principalmente un titolo di successo per 343 Industries con una serie di nuove aggiunte al gioco in crescente popolarità. Ma diverso tempo dopo, molti giocatori rimangono delusi poiché lo sviluppatore è rimasto indietro nei contenuti e nelle aggiunte di funzionalità al gioco, con alcuni aspetti come il gioco cooperativo locale a schermo diviso completamente abbandonati. Tuttavia, alcuni giocatori sembrano aver trovato soluzioni alternative per far funzionare lo split screen su Halo Infinite.

Il gameplay co-op in split screen è stato un punto fermo della serie Halo sin dal suo lancio nel 2001. Nonostante la mancanza di schermo diviso della campagna in Halo 5: Guardians, 343 Industries aveva precedentemente assicurato che al lancio di Infinite questa modalità sarebbe stata implementata. Sfortunatamente, un recente aggiornamento afferma che 343 non porterà questa feature in Halo Infinite e che la cooperativa della campagna sarà disponibile solo online. Durante l'annuncio, gli sviluppatori hanno anche menzionato che la modalità Forgia di Halo Infinite arriverà l'8 novembre, anche se la mancanza di gioco locale a schermo diviso è destinata a deludere molti fan di lunga data.

In questa situazione, un giocatore è riuscito a far funzionare lo schermo diviso su Halo Infinite su Xbox One. La soluzione alternativa è stata inizialmente scoperta da @Zeny_IC su Twitter, che prevedeva lo sfruttamento di un problema tecnico del menu e alcune selezioni specifiche. Il trucco consentirebbe essenzialmente ai giocatori di abilitare la riproduzione a schermo diviso per la cooperativa locale come i precedenti titoli di Halo. In seguito, un altro utente chiamato @KatsuyaTheFuuk ha reso giocabile la funzione di schermo diviso con una configurazione a due giocatori su una Xbox One VCR.

Follow-up on this, here's a quick tutorial on how to play #HaloInfinite Splitscreen Coop using a menu glitch found by @Zeny_IC!



(Kinda low effort, but it's 2AM, I'm tired, and it does contain everything you need to know to DIY! 😆) https://t.co/I1Cxx7YXqk pic.twitter.com/x0VAYW2tUh — Halo Création (@HaloCreation) September 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come possiamo vedere, il gameplay del giocatore ha mostrato alcuni errori minori come problemi di texture a bassa risoluzione e orari del giorno variabili per ogni giocatore. Anche se non sembra rendere il gameplay ingiocabile in alcun modo, resta da vedere se questi tipi di problemi diventano più evidenti quando più giocatori vengono aggiunti alla modalità cooperativa a schermo diviso.

Fonte: Pure Xbox