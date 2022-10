Haven Studios di Jade Raymond con PlayStation vuole reinventare lo sviluppo dei giochi

Il sito di notizie Axios riporta la strategia di sviluppo di Haven Studios attraverso un'intervista; come sappiamo Have Studios è una delle ultime acquisizioni che ha fatto PlayStation.

Dall'intervista veniamo a sapere che lo studio di sviluppo canadese non sta lavorando solo su un gioco, ma sta rivoluzionando anche lo sviluppo come concepito finora. Inoltre, il team sta lavorando per portare lo sviluppo di videogiochi nel cloud. Finora, il processo è considerato così completo che gli sviluppatori si riferiscono scherzosamente al completamento di un gioco come a un "miracolo".

Lo sviluppo in outsourcing su server esterni dovrebbe portare a una migliore collaborazione e iterazioni più rapide. Consentirebbe inoltre a più membri del personale di lavorare contemporaneamente su una sezione specifica del gioco, come una sorta di Google Docs ma videoludico. Invece dei documenti, qui verrebbero inclusi i livelli di un videogioco, spiega l'architetto di PlayStation Mark Cerny.

Gli sviluppatori non dovrebbero più doversi raccogliere attorno a uno schermo per confrontare le note o controllare i progressi. Sviluppando su server cloud, le modifiche sarebbero immediatamente visibili a tutti i membri del team. Questo è ciò a cui mira Haven Studios.

Tuttavia, questa tecnologia non è ancora matura. Ecco perché circa un terzo dei 115 dipendenti lavora con strumenti cloud, intelligenza artificiale e machine learning. Secondo Cerny e i co-fondatori dello studio, il ritmo di sviluppo del gioco oggi sta ostacolando il processo creativo. Ecco perché Haven vuole ridurre il tempo di iterazione, che secondo il Chief Technology Officer si è allungato di generazione in generazione.

