Hearthstone perde pezzi, il Game Director lascia Blizzard dopo 11 anni

Dopo 11 anni, il game director di Hearthstone, August Dean Ayala ha annunciato di aver lasciato Blizzard. Attraverso un post su Twitter Ayala ha dichiarato di non fare più parte di Blizzard e per adesso non sappiamo quale sarà il suo prossimo impiego.

"Dopo 11 anni, lascio Blizzard", ha scritto Ayala nel post. "Hearthstone è un gioco incredibile. Aver giocato anche una piccola parte nella sua creazione è un onore che non dimenticherò mai. Grazie a tutti i giocatori e un ringraziamento speciale ai miei colleghi creatori di giochi. Sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo costruito assieme".

Nel corso di questi anni Ayala ha iniziato a lavorare per Blizzard come QA tester per poi passare nel ruolo di game designer in Hearthstone nel 2014. In seguito è diventato lead game designer e a febbraio di quest'anno è stato promosso a game director.

