Hideo Kojima parla di Abandoned e di come non sia mai stato coinvolto nel progetto

L'anno scorso, un piccolo progetto indipendente chiamato Abandoned è diventato virale dopo che voci e teorie dei fan suggerivano che potesse essere Hideo Kojima a ripetere il suo famigerato reveal di Metal Gear Solid 5, in cui fingeva di essere qualcun altro per rendere il tutto una sorpresa.

Le teorie dei fan suggerivano che Abandoned fosse in realtà un gioco di Silent Hill e che Hasan Kahraman di Blue Box Studios fosse in realtà Hideo Kojima, evidenziato dal fatto che entrambi hanno le stesse iniziali e perché Kojima aveva già realizzato una cosa simile. Nonostante Kahraman sia apparso davanti alla telecamera, le teorie non si sono mai spente.

Ora, Hideo Kojima ha finalmente risposto a quelle voci sull'ultimo episodio del suo podcast, Brain Structure. Geoff Keighley è apparso nello show per parlare con Kojima di voci e notizie false, chiedendogli, tra le altre storie, del presunto sequel di Death Stranding in esclusiva per Google Stadia.

Alla domanda del suo ipotetico coinvolgimento dietro Abandoned, Kojima ha risposto: "Beh, questo non l'ho davvero capito all'inizio. Gli utenti continuavano a mandarmi foto di questo Hasan. Mi mandano ancora collage e immagini deep-fake, tipo 20 al giorno. È davvero una seccatura. Questo accade ormai da quasi due anni".

Non solo, ma il creativo lancia anche una frecciatina a Blue Box: "Non ho mai parlato con Hasan. Il gioco deve ancora essere lanciato, giusto? Non credo che ci sia molto che possa fare o dire a questo punto, ma se riuscisse a pubblicare il gioco, la gente potrebbe capire. Quindi, forse dovrebbe solo sbrigarsi e rilasciarlo. Dopo tutto questo si estinguerà. Non sono coinvolto in alcun modo".

Fonte: PlayStation Life Style