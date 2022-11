Hideo Kojima lancia un nuovo misterioso indizio sul suo prossimo gioco

Hideo Kojima sta stuzzicando continuamente i fan lanciando briciole sul suo prossimo progetto. Il creativo giapponese ha pubblicato negli ultimi mesi indizi sul suo futuro nuovo gioco, rivelando che Elle Fanning sarà una delle attrici che parteciperanno ai lavori.

Con un messaggio misterioso che copriva la sua identità, ha iniziato questa serie di indizi, con un'altra donna il cui volto è tuttora sconosciuto. Non contento di questo, il direttore di Kojima Productions ha presentato qualcos'altro.

Su Twitter Kojima ha pubblicato un'immagine accompagnato da una breve frase: "Da WHERE a HOW" (da dove a come). Ora tocca quindi al come, il che potrebbe voler anticipare che il metodo per svelare il gioco sarà davvero speciale. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Tutti gli occhi tuttavia sono puntati sul prossimo The Game Awards, evento che si terrà a dicembre, poiché è lì che Kojima dovrebbe annunciare al mondo il suo prossimo progetto. Per adesso i fan dovranno accontentarsi quindi di piccoli indizi.