Hideo Kojima al Tokyo Game Show mostrerà un progetto tramite l'evento VR?

Il Tokyo Game Show sta per iniziare e tra i protagonisti troviamo anche Hideo Kojima. Il creatore di Death Stranding sarà presente ad un evento VR e dalle ultime foto possiamo vedere come sia al lavoro per ultimare gli ultimi ritocchi su ciò che mostrerà.

Kojima ha twittato alcune foto di se stesso utilizzando Oculus Quest 2, promettendo che Kojima Productions mostrerà il suo prossimo progetto al TGS questa settimana. Nessuna parola su quale sarà esattamente quel progetto, e non c'è ancora nulla di sicuro che si tratti di un gioco per VR.

Che sia il progetto annunciato da mesi in collaborazione con Xbox quello che vedremo mostrato al Tokyo Game Show? Per adesso si tratta solamente di una supposizione, pertanto non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.

Doing the final check of KJP VR that we are going to show at TGS 2022👍😍🫶🚀 pic.twitter.com/GFWZSc6OAc — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 14, 2022

All'evento VR del Tokyo Game Show parteciperanno anche Capcom, Square Enix e non solo. Rimanete sintonizzati con noi per sapere tutte le novità che verranno condivise lungo l'evento che si sta per tenere a Tokyo.

Fonte: PCGamesN