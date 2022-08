Immortality, come ottenere tutte le clip e le immagini

Immortality è un nuovo film interattivo dalla mente di Sam Barlow e Half Mermaid Productions, ma a differenza dei precedenti giochi dello sviluppatore indipendente, devi cercare delle immagini in ordine per trovare ogni clip in Immortality, anziché singole parole.

Dato che non c'è limite al numero di clip che puoi trovare utilizzando questa funzione "match cut" per cercare scene aggiuntive per ciascuno dei tre film del gioco, ci sono alcune clip che ti impiegheranno più tempo rispetto ad altre per essere trovate.

Per aiutarti a trovare ogni clip in Ambrosio, Minsky e Two of Everything per completare la tua ricerca su cosa è successo a Marissa Marcel, abbiamo elencato tutte le immagini su cui dovresti fare clic in Immortality e abbiamo anche annotato alcune clip che ci si perde facilmente e che richiedono alcune tecniche di ricerca dedicate.

In questa pagina:

IMMORTALITY - Rivela il trailer del nuovo gioco di Sam Barlow.

Come trovare ogni clip in Immortality

Ci sono un totale di 202 clip da trovare in Immortality. Per un rapido riferimento per vedere quante clip devi ancora ottenere per completare ciascuno dei film inediti di Marissa Marcel, ecco quantw clip ci sono in totale per Ambrosio, Minsky e Two of Everything:

Ambrosio - 76 clip

Minsky - 69 clip

Due di tutto - 57 clip

Otterrai un risultato individuale per aver trovato tutte le clip in Ambrosio, Minsky e Two of Everything. Una volta trovate tutte le 202 scene del gioco, otterrai anche l'obiettivo "Cinephile".

Tieni presente che anche se potresti aver trovato ogni clip in Immortality potresti non aver visto tutta la storia. Non ti sveleremo come farlo, poiché non è necessario guardare questo contenuto per completare la tua raccolta di clip, ma ti consigliamo vivamente di provare a farcela da solo per vivere l'intera portata della storia di Immortality.

Elenco di tutte le immagini di Immortality

Non divideremo l'elenco delle immagini di Immortality in elenchi separati per ogni film, poiché facendo clic su un'immagine potresti finire a clip di Ambrosio, Minsky o Two of Everything a caso. Tuttavia, annoteremo se è necessario concentrarsi su un'immagine particolare per trovare tutte le clip di un determinato film e approfondiremo i dettagli nella sezione "immagini che si perdono facilmente", che puoi trovare in fondo a questo elenco.

Per renderlo semplice e facilmente leggibile, non abbiamo incluso il nome di ogni membro del cast e della troupe su cui devi fare clic, poiché il loro nome è spesso un mistero e ci sono molte persone coinvolte in ciascuno dei tre film.

Fare clic sul viso di un membro del cast principale ti richiederà più tempo, poiché questi appaiono naturalmente in molte scene. Quando si fa clic su un membro della troupe, o un intervistatore, è possibile raggiungere casualmente un numero limitato di scene. Per questo motivo, consigliamo di iniziare la ricerca con oggetti di scena unici, poi i volti dei membri della troupe, quindi i volti dei membri del cast principale se stai cercando di trovare ogni clip del gioco.

Tenendo a mente quanto detto, ecco tutte le immagini su cui devi fare clic in Immortality per trovare ogni clip:

Il volto di tutti i membri del cast principale

Il volto di tutti i membri delle troupe

Il volto di tutti gli attori sullo sfondo (ma non tutti ti portano a un'altra clip)

I volti dei due conduttori del talk-show

La faccia di Marissa Marcel (dovrai cliccarci molto spesso per trovare una clip che si perde facilmente in Minsky)

Tutto ciò che contiene alcol

Portacenere

Borse/zaini/cestini/valigie

Letti/oggetti di scena destinati a essere letti

Cassonetti/sacchi della spazzatura

Uccelli/oggetti di scena per uccelli

Vino rosso / versato

Libri

Scatole/imballaggi

Fotocamere

Auto

Sostegno per gatti/gatti

Sedie/sgabelli/sedili

Lampadari

Sigarette/qualcuno con in mano una sigaretta

Skyline della città

Ciak

Primo piano dei bulbi oculari (scena facilmente persa in Minsky)

Strette di mano

Tazzine/tazze/bicchieri da asporto

Colonne/pilastri

Crocifisso/croce (scena facilmente persa in Minsky)

Tende/finestre/persiane

Cuscini

Porte/porte aperte

Fuoco/fiamme/incendio

Frutta/arance/mele/olive/cetrioli (scene facilmente perse in Ambrosio e Minsky)

Gli occhiali che non vengono indossati

Bicchieri d'acqua/bottiglie d'acqua

Armi/pezzi per pistole

Arpe

Giacche/vestiti non indossati/appendiabiti

Keycard/carte d'identità/carte di credito

Chiavi/serrature (scena facilmente persa in Ambrosio)

Baci

Coltelli/forbici/bisturi/tutto ciò che affetta e taglia

Scale/scale antincendio

Lanterne

Accendini

Luci/lampadine/sorgenti luminose (anche la luna)

Maschere/oggetti che coprono il viso/gli occhi (scena facilmente persa in Minsky)

Microfoni

Specchi

Collane

Colori tavolozze

Pennello/pennello per il trucco

Dipinti/ritratti

Carta/sceneggiatura

Matite/penne/pennarelli

Telefoni/oggetti di scena pensati per essere telefoni

Fotografie

Pillole/flaconi per pillole

Piante/alberi/fogliame

Vasi per piante

Piatti/piatti tondi

Acqua della piscina

Corda (due scene facilmente perse in Minsky)

I grani del rosario

Rose/fiori luminosi (due scene facilmente perse in Ambrosio)

Sale e pepiera

Scarpe/calzini/piedi

Accessori per serpenti/serpenti (scene facilmente perse in Ambrosio e Two of Everything)

Statue/action-figure/ornamenti/sculture

Televisori

Tabelle

Registratori a nastro

Candele spente

Orologio/qualsiasi cosa che indichi l'ora

Brocca/bollitore/annaffiatoio

Oggetto di scena liquido magico bianco/oggetto di scena bottiglia magica verde (scena facilmente persa in Ambrosio)

Note/lettere scritte

Clip facilmente perse in Immortality

Se ti ritrovi ad aver perso alcune scene in Immortality e hai sfogliato accuratamente il viso di ogni persona dozzine di volte, molto probabilmente ti manca una delle immagini di seguito.

Ci sono 10 clip su 202 che abbiamo classificato come facili da mancare in Immortality. Sebbene la maggior parte possa essere scoperta selezionando il ciak più e più volte, l'algoritmo impiegherà molto tempo per selezionare casualmente la clip particolare che devi ancora guardare.

La faccia di Marissa Marcel

Facilmente persa in: Minsky

Questa è l'ultima clip in Minsky. Non ci sono altri oggetti o oggetti di scena che possono portarti a questa clip e ci sono in compenso molte scene che contengono la faccia di Marissa Marcel, quindi dovrai solo continuare a fare match-cut con l'attrice finché non ti imbatterai in questo breve video di Marissa che parla direttamente nella fotocamera. Non è una clip del film di Minsky in sé, questa è Marissa che parla da sola.

Rose/fiori luminosi

Facile da perdere in: Ambrosio

La prima clip problematica di Ambrosio contiene una rosa e un serpente. L'unico altro oggetto che può portarti a questa clip è il ciak, ma ti consigliamo di non provare a trovarlo in questo modo. Invece, fai clic su qualsiasi altra rosa o fiore luminoso che vedi e alla fine farai match-cut con questa clip oppure, se ti imbatti prima in un serpente, usa quest'ultimo.

La seconda clip difficile contiene un fiore bianco che si trasforma in un fiore luminoso quando la mano di Marissa lo sfiora nel ruolo di Matilda in Ambrosio. Puoi anche trovare questa scena facendo clic su vasi, mani o tavoli.

Crocifissi/croci

Facile da perdere in: Minsky

Sebbene ci siano molte scene contenenti crocifissi/croci in Ambrosio, tutte hanno un altro oggetto o volto che puoi abbinare per accedere facilmente a queste ultime. C'è una scena in Minsky, tuttavia, che è solo un primo piano di Marissa mentre Franny apre una collana falsa che ricorda una croce.

Abbiamo trovato più facile fare clic sulle croci per ottenere questa scena, ma alla fine puoi anche utilizzare la faccia, le mani o il ciak di Marissa.

Puntello liquido magico bianco/Puntello bottiglia magica verde

Facile da perdere in: Ambrosio

Questo liquido bianco si trova in diverse scene di Ambrosio, quindi quando ti imbatti in esso o nella piccola bottiglia con il supporto verde, fai clic su di essi ripetutamente finché non trovi questo primo piano del liquido bianco in un bicchiere.

Puoi trovare questa clip anche tramite piatti circolari, tavoli, candelabri e il ciak.

Chiavi/serrature

Facile da perdere in: Ambrosio

Un'altra clip complicata, dato che ci sono alcune scene contenenti chiavi in Ambrosio e persino alcune in Minsky. Continua a fare clic sulle chiavi finché non ottieni questo primo piano di tre chiavi appese per aggiungerlo alla tua raccolta

Sebbene non sia consigliato, puoi trovare questa clip anche tramite ciak.

Maschere/oggetti che coprono il viso/gli occhi

Facile da perdere in: Minsky

L'unico modo per trovare questa scena è pescare la clip tramite il ciak o trovare una clip con una corda o una maschera al suo interno. Ti consigliamo di abbinare la corda se hai trovato la scena di Minsky che la contiene o di selezionare invece la maschera bianca in Minsky.

Frutta/arance/mele/olive/cetriolo

Facile da perdere in: Ambrosio e Minsky

La prima clip complessa contenente frutta in Immortality è un primo piano di qualcuno che sbuccia un'arancia in Ambrosio. Dovresti trovare una scena con le arance in Ambrosio abbastanza facilmente, quindi ti consigliamo di fare clic su di essa fino a quando non ti imbatti in questa arancia in primo piano.

La seconda clip facile da perdere contenente frutta è in Minsky. È un primo piano di una mela in una ciotola, con una candela spenta accanto, su cui puoi anche fare clic in altre scene per cercare di trovare questa clip. Tuttavia, abbiamo trovato facile continuare a selezionare le mele per trovare questa scena di Minsky.

Primo piano dei bulbi oculari

Facilmente da perdere in: Minsky

Potresti essere in grado di trovare questa clip tagliando la maschera bianca trovata in Minsky, ma è molto più facile selezionare l'occhio di un attore per trovare questo primo piano di Carl che indossa la maschera bianca in Minsky. Puoi anche accedervi selezionando il ciak, ma ancora una volta non ti consigliamo di farlo.

Corda

Facile da perdere in: Minsky

Se hai trovato la clip contenente la maschera bianca che abbiamo già menzionato sopra, tutto ciò che devi fare è fare clic sulla corda in questa scena per trovare la clip di Marissa che taglia una corda. Puoi anche fare match-cut selezionando i coltelli o il ciak.

Serpenti

Facilmente da perdere in: Ambrosio e Two of Everything

La prima clip di un serpente si trova in Ambrosio e per raggiungerla ti consigliamo di fare clic su qualsiasi altro serpente o oggetto legato ai serpenti che vedi e alla fine ti abbinerai a questa clip - oppure, se capiti su una rosa o su un fiore luminoso, abbinalo usando invece il match-cut.

La seconda clip con protagonista un serpente è in Two of Everything. Continua a fare clic sulle immagini del serpente per trovarla facilmente. In alternativa, puoi fare clic sull'acqua della piscina che si trova in Two of Everything per cercare di forzare la visualizzazione di questa scena.

Buona fortuna nella ricerca di tutte le clip di Immortality!