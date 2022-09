Iron Man sarà il protagonista di un gioco! EA Motive sta lavorando al progetto

Tony Stark farà il suo ritorno nei videogiochi come protagonista poiché EA e Marvel Games hanno annunciato un nuovo gioco Iron Man in sviluppo presso EA Motive.

Il gioco sarà un gioco di azione e avventura per giocatore singolo con protagonista l'eroe Marvel, secondo il sito ufficiale di EA. Conterrà "una narrativa originale che attinge alla ricca storia di Iron Man, incanalando la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark e consentendo ai giocatori di provare com'è giocare davvero nei panni di Iron Man".

I precedenti progetti di EA Motive includono Star Wars Battlefront II del 2017 e Star Wars Squadrons del 2020. Il team sta anche lavorando al remake di Dead Space, la cui uscita è prevista per il 27 gennaio 2023. Lo studio ha recentemente aggiunto Olivier Proulx, ex di Eidos-Montreal, che ha lavorato al gioco Guardians of the Galaxy dell'anno scorso pubblicato da Square Enix, che guiderà questo nuovo progetto.

Experience an original Iron Man story set in its own universe with Marvel Games and @MotiveStudio all-new single-player, third-person, action-adventure title, now in early development. https://t.co/bMQr6cOWUO — Marvel Games (@MarvelGames) September 20, 2022

Questo nuovo gioco segnerà il primo videogioco da protagonista non VR di Iron Man da Iron Man 2 nel 2010, poiché SEGA in precedenza possedeva la licenza dell'IP. Iron Man VR è stato lanciato come esclusiva per PlayStation VR nel 2020.

Fonte: Kotaku