Iron Man è solo 'uno dei diversi giochi Marvel in sviluppo presso EA'

Stavamo aspettando l'annuncio del gioco Iron Man durante la conferenza Disney e Marvel, ma EA ha giocato la carta della sobrietà con un semplice comunicato stampa. Un messaggio molto istruttivo, però, che ci informa dei progetti al di là di questa prima collaborazione.

Come vi abbiamo riportato nell'apposita notizia, EA ha confermato di essere al lavoro su un gioco Iron Man single-player molto ambizioso e ha persino svelato una prima immagine. In attesa di scoprire se i team di Motive Studio saranno davvero in grado di produrre il "gioco di Iron Man definitivo", Electronic Arts ha la piena fiducia di Marvel e Disney.

Come si legge nella dichiarazione: "Iron Man è attualmente in fase di pre-produzione e vi terremo informati sull'andamento dello sviluppo. È una nuova promettente collaborazione tra Marvel ed Electronic Arts, con Iron Man che è il primo di numerosi nuovi giochi. Motive sta reclutando attivamente per espandere i suoi team".

Experience an original Iron Man story set in its own universe with Marvel Games and @MotiveStudio all-new single-player, third-person, action-adventure title, now in early development. https://t.co/bMQr6cOWUO — Marvel Games (@MarvelGames) September 20, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Tra questi altri giochi potrebbe esserci il tanto rumoreggiato Black Panther? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Fonte: GamesRadar