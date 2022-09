It Takes Two, Josef Fares mostra la prima foto legata al suo prossimo gioco

Josef Fares di Hazelight Studios sta già lavorando al suo prossimo videogioco dopo il successo It Takes Two, che ha superato i 5 milioni di unità vendute prima di raggiungere il suo primo anno di vita e recentemente ha aggiunto altri 2 milioni.

È stato lo stesso Josef Fares, fondatore dello studio e creatore sia di It Takes Two che di A Way Out e Brothers: A Tale of Two Sons a condividere la prima immagine del prossimo progetto: in essa possiamo vederlo posare insieme due attrici vestite in attrezzatura per il motion capture.

"Anteprima del prossimo gioco", si legge nel tweet che Fares ha postato sul suo account Twitter personale. Ha a malapena fornito ulteriori indizi su cosa tratta questo nuovo progetto, quindi dovremo aspettare i dettagli che ci raggiungeranno attraverso un annuncio ufficiale. Tuttavia, possiamo darlo per scontato in quanto presenterà animazioni in motion capture e, molto probabilmente, sarà un titolo co-op incentrato sulla narrativa.

Sneak peek of the next game🙌 pic.twitter.com/DIqz85u6Pw — Josef Fares (@josef_fares) September 26, 2022

Intanto vi ricordiamo che It Takes Two su Nintendo Switch ha ufficialmente una data di uscita.

Fonte: The Gamer