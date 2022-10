Kerbal Space Program 2 in arrivo in accesso anticipato, ecco quando

Tramite un comunicato stampa, Private Division e Intercept Games hanno annunciato oggi che Kerbal Space Program 2, seguito dell'apprezzato simulatore di costruzione di razzi, uscirà in accesso anticipato il 24 febbraio 2023 per PC su Steam, Epic Games Store e altri store.

Dall'inizio dell'accesso anticipato Kerbal Space Program 2 offrirà ai giocatori un'ampia gamma contenuti, tra cui: centinaia di parti nuove e migliorate con cui costruire veicoli e razzi, accelerazione temporale per migliorare i voli a lunga distanza e una grafica nettamente superiore, che include un'atmosfera planetaria e un sistema di superfici tale da rendere questo capitolo di KSP il più bello di sempre! Il gioco includerà anche tutorial e apprendimento migliorati che forniranno ai giocatori tutte le informazioni necessarie per eccellere nel volo spaziale. Chi acquisterà Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato potrà contribuire allo sviluppo futuro del gioco fornendo un feedback diretto agli sviluppatori nella fase che precederà l'uscita della versione completa.

In Kerbal Space Program 2 i giocatori avranno possibilità quasi infinite nella costruzione di avanzati veicoli spaziali e lunari, godendo di un'esperienza base straordinaria. Quando il gioco uscirà in accesso anticipato, saranno disponibili oltre 350 parti nuove e migliorate, tra cui motori, serbatoi, sistemi di parti procedurali e tanto altro. Con questa enorme varietà di parti i giocatori potranno creare velivoli, razzi, rover e altri mezzi per le loro avventure. Kerbal Space Program 2 introdurrà anche la possibilità di modificare e verniciare i veicoli per offrire una personalizzazione più approfondita e peculiare.

Oltre a un assortimento di parti più ampio, il gioco includerà nuovi e ricchi ambienti da esplorare. All'inizio dell'accesso anticipato i giocatori potranno viaggiare liberamente per tutto il Sistema Kerbolare. Decollate dalla bellissima Kerbin, esplorate la butterata Mun, osservate le imponenti nuvole verdi di Jool e scoprite panorami meravigliosi su questi corpi celesti ricreati appositamente! Tutti questi luoghi classici sono stati realizzati grazie a un sistema di superfici con nuovi livelli di realismo e complessità che offriranno nuove sfide a ogni atterraggio. I fan potranno solcare i cieli e godersi la vista grazie al nuovo sistema di atmosfera planetaria.