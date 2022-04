Kirby festeggia 30 anni con gli imperdibili commenti di Masahiro Sakurai

La serie Kirby celebra il suo 30° anniversario oggi, 27 aprile 2022. Per festeggiare, il game director Masahiro Sakurai ha condiviso una storia sullo sviluppo del primo gioco del franchise, Kirby's Dream Land.

Kirby's Dream Land è stato lanciato per Nintendo Game Boy nel 1992. Sviluppato da HAL Laboratory e pubblicato da Nintendo, il gioco presentava meccaniche semplici che avrebbero continuato a comparire come segno distintivo nei titoli successivi. Il suo personaggio giocabile principale, Kirby, sarebbe diventato anche una delle mascotte più popolari di Nintendo. Masahiro Sakurai è stato il director di Kirby's Dream Land.

In un Tweet che celebra il 30° anniversario della serie, Sakurai ha discusso di un aspetto iconico del franchise di Kirby ovvero la danza della vittoria che effettua il personaggio. Durante lo sviluppo, Sakurai è stato incaricato di animare la danza caratteristica di Kirby. Tuttavia, quando ha chiesto al sound designer quanti fotogrammi ci fossero nella sigla della danza della vittoria, il sound designer non è stato in grado di dargli una risposta.

Pertanto, Sakurai ha copiato la sigla su una cassetta e l'ha ascoltata ripetutamente mentre creava questo ballo. Inoltre, quando gli è stato chiesto perché diversi Kirby si generano apparentemente dal nulla durante il ballo, Sakurai ha semplicemente risposto che era "più divertente in quel modo".

Fonte: Nintendo Life