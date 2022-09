Kojima Productions annuncia a sorpresa una collaborazione con la NASA per lanciare...un orologio

Kojima Productions ha annunciato una sorprendente collaborazione con la NASA. Tuttavia, questa nuova partnership non è per un gioco, ma piuttosto qualcos'altro che attirerà comunque i fan. La mascotte di Kojima Productions è un astronauta noto come Ludens, quindi la NASA è una coppia naturale per questa collaborazione.

Il frutto della collaborazione tra Kojima Productions con la NASA sta producendo un nuovissimo orologio elegante, che sarà disponibile sul sito Web della società di giochi il 27 settembre 2022. Il trailer promozionale dell'orologio si apre con pezzi dell'orologio assemblati in un design elegante che mostra la Kojima Productions logo e la dicitura “Extra-Vehicula Creative Activity Suit", riferito all'abito indossato da Ludens, necessario per viaggiare nello spazio.

Il trailer di quasi 30 secondi si conclude con una scena familiare ai fan di Kojima, Ludens in piedi in lontananza su una superficie che si affaccia sullo spazio. I fan possono aspettarsi che Hideo Kojima parli di questo orologio e della partnership con la NASA in un futuro episodio del suo nuovo podcast, "Brain Structure", con il primo episodio attualmente disponibile su Spotify.

SPACE LUDENS by KOJIMA PRODUCTIONS × NASA × ANICORN WATCHES

Anicorn, una società di terze parti, ha creato l'orologio unico per Kojima Productions utilizzando il logo della NASA e un design basato sulla mascotte Ludens.

