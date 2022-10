Konami tra Silent Hill e Metal Gear preferisce sviluppare una piattaforma NFT

Konami continua a credere nel futuro degli NFT e dei servizi Web3 come il Metaverso e vuole espandere i propri sforzi. In questo senso, l'azienda giapponese è alla ricerca di una "ampia gamma di talenti" per occuparsi della costruzione del sistema e dello sviluppo dei servizi corrispondenti.

Tra le altre cose, Konami persegue l'obiettivo di creare una nuova piattaforma che consenta ai giocatori di scambiare NFT all'interno di un gioco. "Abbiamo condotto attività di ricerca e sviluppo per incorporare la tecnologia più recente nei giochi e nei contenuti e abbiamo in programma di lanciare un servizio in cui i giocatori possono scambiare i loro NFT (oggetti digitali) in-game attraverso una piattaforma di distribuzione unica basata su blockchain", si legge nella dichiarazione.

Ricordiamo che all'inizio dell'anno Konami ha organizzato un'asta durante la quale si poteva acquistare NFT relativo alla serie di giochi Castlevania. Il produttore ha poi guadagnato oltre 160 mila dollari da quest'asta.

Il publisher sembra aver preso la sua decisione, anche se i fan vorrebberro altre notizie, magari incentrate sul reboot di Silent Hill o Metal Gear, ma sembra che almeno per adesso non ci sia nulla di questo tipo all'orizzonte.

Fonte: The Gamer