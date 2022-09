The Bird That Drinks Tears: Krafton mostra il primo trailer del gioco ispirato al romanzo coreano

The Bird That Drinks Tears è una serie di romanzi fantasy coreani di Lee Yeongdo e Krafton sta realizzando un gioco basato su questa serie. Avendo precedentemente annunciato che è in corso lo sviluppo attivo del gioco ancora senza titolo, ora abbiamo un trailer del concept visivo lanciato per "illustrare cosa il pubblico può aspettarsi da futuri progetti di intrattenimento".

Krafton aggiunge che "oltre al progetto di gioco senza titolo, questo video è pubblicato per guidare le direzioni estetiche di vari progetti multimediali basati su The Bird That Drinks Tears, tra cui una graphic novel e un film".

Il trailer del concept visivo è stato creato utilizzando Unreal Engine 5 e mette in evidenza il tono mistico a cui Krafton punta con i progetti di intrattenimento basati sulla serie. Il mondo e il design dei personaggi visti nel trailer si basano su vividi concept art creati da Iain McCaig, il famoso talento di Hollywood noto per il suo lavoro in franchise come Star Wars e Marvel.

Dal 2021, il Team Windless di Krafton ha lavorato a stretto contatto con Iain McCaig per visualizzare il mondo e i personaggi del romanzo. Il prodotto finale di quella collaborazione sarà pubblicato come artbook più avanti nel 2022. Inoltre, nel 2023 verrà pubblicata una graphic novel basata su The Bird That Drinks Tears. Attualmente il gioco è ancora in via di sviluppo e non ha una data di uscita.

Fonte: PCGamesN