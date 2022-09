Leggende Pokémon Arceus è stato completamente ricreato in Minecraft!

Alcuni fan che hanno amato Leggende Pokémon Arceus hanno ricreato l'esperienza all'interno di un server Minecraft, ripercorrendo l'avventura all'interno dell'universo a blocchi. Chiamato KleavorMC, in questo server è possibile interagire con le creature, svolgere missioni principali e secondari e vedere come sarebbe stata l'avventura se fosse stata adattata da Mojang.

Anche se non è ufficiale, è un ottimo modo per godersi il viaggio se non si ha un Nintendo Switch per giocare all'originale. E con il minor lavoro possibile, poiché ci sono solo due mod utilizzate nella sua creazione: Forge e Pixelmon.

Il creatore del server ha spiegato tutti i dettagli della sua creazione e sviluppo sul suo Reddit, mostrando il processo passo dopo passo. Se il server vi intriga allora a questo indirizzo potete trovare tutte le informazioni a riguardo, mentre qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

I modder dietro il server hanno implementato funzionalità sufficienti per farvi esplorare per ore il mondo di gioco, incluse spedizioni, una storia interattiva, e molto altro. C'è tanto da fare e sicuramente i fan dei Pokémon non devono lasciarsi sfuggire questo server.

