LG Ultrawide 34WP75C Recensione, uno schermo che non passa inosservato

LG Electronics, non è una novità, produce nuovi hardware a un ritmo impressionante e ha una forza sul mercato che solo pochi sono in grado di sfidare. Il colosso coreano può vantare prodotti in grado di soddisfare le esigenze di ogni consumatore partendo da prodotti basic fino ad arrivare a validissime opzioni per i clienti più esigenti alla ricerca di prestazioni estreme in ambito gaming.

Il monitor ci cui vi parliamo oggi, di cui potrete trovare le specifiche tecniche qui, si posiziona nella fascia business o, più precisamente, in quel tier di prodotti per l’uso professionale e l’ufficio. Nonostante abbia delle caratteristiche che possono competere anche in ambito gaming, messo alla prova non riesce a restituire un’esperienza ricca ed equiparabile ad altri schermi pensati proprio per le console di nuova generazione.

Prima di entrare nei dettagli delle prestazioni di questo monitor dal valore di 499€, iniziamo a parlarvi dell’estetica. L’LG Ultrawide 34WP75C è un imponente monitor curvo da 34’ con un form factor da 21:9. È uno schermo che occupa completamente la scrivania con le proprie dimensioni, tentando di dare un’apparenza di esperienza avvolgente attorno all’utente.

Il design è molto pulito e minimale, evitando le forme aggressive che spesso contraddistinguono i prodotti di fascia alta. Tutto il materiale con cui è costruito è in plastica dura, compresa la staffa e la base ad arco che ne sorregge il peso. Il rivestimento più economico usato per questo monitor è comunque di ottima qualità e pensato per una certa durevolezza nel tempo, rendendolo molto stabile sulla propria scrivania per evitare oscillazioni in caso di urto accidentale.

LG Ultrawide 34WP75C è un monitor imponente che cattura l’attenzione grazie allo schermo da 34” e a un formato da 21:9.

Per quanto concerne lo schermo, troviamo il bordo superiore e i due laterali privi di cornice esterna che invece è presente, seppur in piccole dimensioni, internamente. Sulla parte inferiore troviamo una scocca più spessa che nasconde i comandi del monitor gestibili da un piccolo controller analogico presente al centro in corrispondenza del logo. Con esso è possibile accedere a tutte le caratteristiche dell’LG Ultrawide 34WP75C, dalla regolazione dell’immagine, al cambio di sorgente ed infine lo spegnimento.

Questo monitor inoltre è regolabile in altezza in modo da trovare la giusta posizione per non affaticarsi durante l’uso e mantenere una postura adeguata. Trovandosi al cospetto di uno schermo curvo ovviamente la regolazione può avvenire solo verticalmente e non vi è quindi la possibilità di ruotarlo o inclinarlo, un problema minore dato il largo spazio di visione che un prodotto di queste dimensioni è già in grado di garantire.

Sulla scocca posteriore infine troviamo tutte le porte per la connettività con due porte HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4 e un ingresso jack 3,5mm. Purtroppo, trattandosi di un prodotto facente parte della linea economica, LG ha deciso di andare al risparmio optando per il minimo indispensabile per collegare questo schermo ad un PC e ad altoparlanti o a una soundbar, essendo privo di uscite audio integrate.

La risoluzione di questo monitor è di 3440 x 1440 pixel con una frequenza di aggiornamento di 160 Hz e un tempo di risposta potenziato di 1 ms, prestazioni assolutamente in linea con i prodotti concorrenti nella fascia media. Anche sul fronte dell’illuminazione questo LG può raggiungere i 300nit e conquista quindi la certificazione per essere elencato come un HDR10.

L’estetica di questo LG è decisamente minimale in ogni sua parte.

Mettere alla prova questo LG su Xbox Series X e Playstation 5 non è stato semplice, in quanto su console il formato 21:9 distorce l’immagine, compromettendone la fruizione. Giochi come Elden Ring, Call of Duty Warzone, Forza Horizon 5 o Gran Turismo 7, ad esempio, vengono riprodotti con una forma allungata e che ne intacca la qualità, non avendo un supporto a tale dimensione. Solo in alcuni casi la riproduzione avviene in 16:9 con la sgradevole comparsa delle barre nere laterali, che però almeno mantengono integra la qualità del titolo riprodotto.

Su PC potrebbe invece rivelarsi una buona scelta per chi decida di realizzare una postazione di guida o di volo. In quest’ambito la possibilità di riprodurre un cockpit di un’auto da corsa, di un aereo o di una navicella spaziale (come in Elite Dangerous), permette di avvantaggiarsi della migliore visibilità laterale e, soprattutto, della risoluzione elevata affiancata a un alto refresh dello schermo.

È chiaro che nonostante le specifiche dichiarate da LG, l’Ultrawide 34WP75C è uno schermo che offre la miglior resa in ambito professionale. L’ampiezza dello schermo da 34” per un uso lavorativo è sicuramente un pregio, dando all’utente un ampio spazio visivo e la possibilità di lavorare su più finestre contemporaneamente. I pro di un panello di tale lunghezza però si limitano appunto a questo contesto e la sua imponenza torna a mostrare il fianco nelle riproduzioni multimediali.

La curvatura dei monitor non sempre riesce a regalare l’effetto di immersività sperato e, se accostato ad una patina opaca per ridurre il riflesso della luce, rimanda all’utente un'immagine leggermente sfocata. Un’altra insidia è rappresentata dal pericolo delle zone meno illuminate, o al contrario, iperluminose ai bordi, un difetto quest’ultimo riscontrabile proprio su questo LG, seppur in modo lieve.

Questo monitor equipaggia il minimo indispensabile anche in termini di connettività con solo due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e jack da 3,5mm.

Quando vengono riprodotte scene particolarmente buie è possibile notare i limiti di questo pannello, il quale non può vantare una tecnologia OLED e quindi non fornisce una visione di un nero intenso ma di un grigio scuro, causato da un’illuminazione difficile da gestire su pannelli così grandi.

La facilità di montaggio, l’enorme spazio visivo e la semplicità delle forme rende l’LG Ultrawide 34WP75C un prodotto molto interessante, in grado di catturare l’attenzione una volta messo sulla scrivania. Purtroppo, non ci sentiamo di consigliarlo in ambito gaming per quanto riguarda l’utenza console, un target decisamente fuori portata per questo monitor e dove la concorrenza è sempre più agguerrita ed i prezzi decisamente più alti. I giocatori PC interessati al simracing o alle simulazioni di volo potrebbero invece essere più che interessati visto il rapporto qualità-prezzo piuttosto allettante.