Lies of P l'erede di Bloodborne? Il director adora il paragone!

Dal momento in cui è stato mostrato per la prima volta Lies of P, i confronti con Bloodborne sono stati all'ordine del giorno.

Lies of P, chiaramente ispirato a Bloodborne, è diventato rapidamente un successo strepitoso dopo il suo trailer alla Gamescom di quest'anno, e per una buona ragione. Tuttavia, non è possibile negare le somiglianze del sedicente Soulslike con Bloodborne in particolare per quanto riguarda alcune delle animazioni. Questo confronto a quanto pare non ferisce in alcun modo il director del gioco, anzi.

In una recente intervista, il director Choi Ji-Won è arrivato al punto di dire che è "onorato" che Lies of P sia paragonato a Bloodborne. "Io stesso sono un grande fan di Bloodborne", ha detto Ji-Won. "Quindi mi sento così onorato che la mia arte venga menzionata insieme al nome di Bloodborne".

Recentemente Lies of P si è mostrato in un nuovo video gameplay dove possiamo dare uno sguardo al combattimento e alle abilità.

Fonte: The Gamer