Like a Dragon: Ishin ha una data di uscita e un trailer che mostra i 'nuovi' personaggi

All'inizio di oggi all'evento di Ryu Ga Gotoku, lo sviluppatore ha rivelato la data di uscita di Like a Dragon: Ishin, anticipandola per il lancio il 21 febbraio del prossimo anno. Per l'occasione in calce a questo articolo potete dare uno sguardo al nuovo trailer del remake, con protagonista la figura storica Sakamoto Ryoma con il volto di Kiryu Kazuma.

Il nuovo trailer ha rivelato una serie di personaggi per il remake. Ad esempio, personaggi come Zhou, visto in Yakuza Like a Dragon, avranno un ruolo nel remake di Ishin, e c'è anche il famigerato Kuze di Yakuza 0 in un ruolo nuovo di zecca. Il gioco insomma introduce personaggi che non erano presenti nell'originale Ishin ma che sono conosciuti da tutti i fan della serie Yakuza.

Like a Dragon: Ishin uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 21 febbraio 2023.

