Mario + Rabbids Sparks of Hope presenta gli eroi della galassia nel bellissimo story trailer

Mario + Rabbids Sparks of Hope, il sequel del fortunato gioco di ruolo tattico che mescola l'universo della baffuta mascotte di Nintendo con i dispettosi Rabbids di Ubisoft, arriverà tra pochissime settimane in esclusiva per Nintendo Switch.

L'ultima volta che abbiamo potuto vedere il titolo in azione è stato durante i festeggiamenti di Ubisoft Forward, un evento digitale in cui è stato confermato che anche il leggendario Rayman si unirà all'avventura sotto forma di DLC. Ora invece Ubisoft ha pubblicato un bellissimo story trailer che potete vedere in calce a questo articolo.

"In una terra lontana, sorge l'Oscutiferio! Una minaccia cosmica sta crescendo...Mario, Rabbid Peach e i loro amici sono la nostra ultima speranza per salvare la galassia! Questo improbabile gruppo dovrà contare l'uno sull'altro per trionfare contro Cursa: insieme sono più forti! Ma c'è un segreto più profondo...avvolto nell'oscurità, che potrebbe consumare anche la luce più brillante!" si legge nella descrizione del gioco.

Vi ricordiamo che Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch dal 20 ottobre.