Marvel World of Heroes è un nuovo gioco di eroi in realtà aumentata targato Niantic

La Disney ha annunciato questa sera, durante l'evento Disney e Marvel, il gioco per cellulare Marvel World of Heroes. Il titolo, che nasce dalla collaborazione con Niantic, l'azienda che ha sviluppato Pokémon GO, sarà un'esperienza interattiva in realtà aumentata.

“Diventa un supereroe Marvel del mondo reale. Crea il tuo eroe, pattuglia il tuo quartiere per contrastare i crimini e unisciti ai tuoi amici e agli iconici eroi Marvel come Spider-Man, Capitan America e Wolverine per salvare il Multiverso" si legge nella descrizione.

Secondo la Disney nel gioco man mano che i giocatori salgono di livello, sbloccano equipaggiamento e abilità e si alleano con altri supereroi. Per l'occasione è stato pubblicato un primo trailer che potete vedere di seguito.

Marvel World of Heroes, che ospita ora la preregistrazione, dovrebbe essere lanciato nel 2023 per dispositivi mobile.