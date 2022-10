Marvel's Midnight Suns sarà ricchissimo di contenuti! La campagna potrebbe tenere impegnati per 80 ore

Marvel's Midnight Suns uscirà per tutte le piattaforme il 2 dicembre, motivo per cui Firaxis ha recentemente realizzato una diretta in cui diversi sviluppatori coinvolti in questo progetto che mescola i supereroi con un gameplay in stile XCOM chiariscono possibili dubbi ai fan.

Jake Solomon e Garth DeAngelis, rispettivamente direttore creativo e produttore del titolo, hanno rivelato in un video che ci vorranno più di 80 ore per completare il 100% del gioco.

"Direi che la campagna è di 50 ore. Un minimo è forse 45 o 40 ore. Questa durata se si segue la storia, senza il contenuto opzionale, senza le missioni extra. E c'è così tanto contenuto opzionale! Abbiamo eseguito molti test utente e molte persone stanno giocando per più di 70 o 80 ore. E questo senza fare tutti i contenuti aggiuntivi" ha dichiarato Solomon.

Nell'intervista il duo ha parlato anche delle carte che verranno utilizzate nel gioco: "C'è un limite di carte che possono essere usate, 10 in totale. È raro però che si arrivi a quel numero. Ogni eroe ha 8 carte, e sta al giocatore, decidere quali carte scegliere. Durante il gioco, specialmente con gli eroi preferiti, personalizzerete le abilità di ogni eroe. Diventa davvero difficile con l'Hunter (creato dal giocatore), che ha molte abilità tra cui scegliere", dice. "E' possibile sbloccare cose come le combo, che derivano dall'amicizia. Man mano che si aumenta l'amicizia con altri eroi è possibile aggiungere 'carte combo' oltre a quelle 8 disponibili", conclude.

Fonte: GamingBolt