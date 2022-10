Marvel's Midnight Suns aggiungerà Deadpool, Venom e altri con il primo Season Pass

Il Season Pass di Marvel's Midnight Suns introdurrà nuovi personaggi. Nel primo passaggio, questi sono i quattro supereroi che arriveranno: Morbius, Deadpool, Venom e Storm.

Oltre ai nuovi eroi che portano le proprie abilità speciali, ci saranno anche nuove missioni della storia, un aggiornamento per la base e molti oggetti cosmetici. Otterrete i quattro nuovi eroi nei quattro pacchetti DLC inclusi nel Season Pass. Il pass include anche la skin Blade di Blade 1602, la skin Future Soldier di Capitan America, la skin Iron Knight di Iron Man e la skin Demon Spider di Spider-Man.

Deadpool è un mercenario a metà tra il pazzo e il simpatico. Regola i conti con i suoi avversari in modo brutale e ha sempre una battuta divertente sulle labbra. Venom è la nemesi di Spider-Man che combatte con la sua materia e gli istinti animali in Marvel's Midnight Suns. Morbius si è trasformato in un vampiro per curare una rara malattia del sangue ed è esperto in biochimica, mentre Storm, l'ex membro degli X-Men, manipola il tempo e può creare fulmini.

L'uscita di Marvel's Midnight Suns è prevista per il 2 dicembre 2022 per PC, Nintendo Switch, Xbox Series One, Xbox Series X e S e PlayStation 4 e 5.

Fonte: PCGamer