Meta Connect tra Multiverso e nuovi visori per realtà virtuale, l'evento ha una data

Manca poco più di un mese a Meta Connect, l'evento annuale dell'azienda dedicato alla realtà aumentata e virtuale. L'evento avrà luogo l'11 ottobre, ed è Mark Zuckerberg ad averlo annunciato all'interno di un post.

Come lo scorso anno, l'evento sarà virtuale e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Reality Labs. Per ora, ci sono pochi altri dettagli ufficiali disponibili. Il sito di Meta Connect afferma che ulteriori informazioni sugli oratori e il programma della giornata "arriveranno presto".

Ma sappiamo già un po' cosa aspettarci. È probabile che Meta metta finalmente in mostra Project Cambria, il suo nuovo visore VRche potrebbe essere chiamato Meta Quest Pro. Nel suo post su Facebook, Zuckerberg sembrava stuzzicare la grande rivelazione, con una foto di lui che indossava un visore quasi del tutto oscurato. Zuckerberg ha anche promesso un "aggiornamento importante" agli avatar di Horizon dopo il contraccolpo degli utenti che ne hanno criticato lo stile.

Sarà anche il primo grande evento VR dell'azienda da quando Zuckerberg ha annunciato il rebranding di Facebook in Meta a Connect lo scorso autunno. Non ci resta che attendere ottobre per vedere cosa la società ha in serbo.

Fonte: CNET