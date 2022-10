Meta ha speso $15 miliardi per la costruzione del Metaverso, ma dove sono stati destinati?

Meta ha già speso $ 15 miliardi per la costruzione del suo Metaverso, tuttavia non è chiaro come siano stati ripartiti questi soldi. Diversi esperti si sono infatti detti delusi per gli aggiornamenti forniti dal gigante della tecnologia.

"Il problema è che spendono i soldi ma la trasparenza con gli investitori è stata un disastro", ha detto a Business Insider l'analista tecnologico di Wedbush, Dan Ives. "Questa continua a essere una scommessa rischiosa da parte di Zuckerberg e del team, perché per ora stanno scommettendo soldi sul futuro mentre continuano ad avere enormi venti contrari sul loro core business".

Documenti interni hanno mostrato che Meta aveva finora investito oltre $10 miliardi nella sua divisione Reality Labs, senza che si vedesse la fine. Ives ha detto a Business Insider di ritenere che la quantità di denaro spesa per il metaverso finora desti preoccupazione, visti gli aggiornamenti forniti questa settimana che includevano un nuovo visore da $1.500 e un'iterazione dei suoi avatar con le gambe, che ha descritto come "deludente".

L'analista Mark Zgutowicz ha dichiarato di aver stimato che almeno il 60% delle spese operative di Reality Labs è dovuto agli ingenti costi di ricerca e sviluppo necessari alla realizzazione del metaverso.

"Non esiste un vero metaverso, almeno da un punto di vista scalabile, finché tutti non possiamo indossare occhiali che non ci facciano sembrare un alieno o qualcosa del genere", ha detto. “È difficile per loro uscire e acquisire altre società di software uniche, perché sono così vincolate dagli oneri normativi che devono rimanere all'interno della loro casa e costruire qualcosa di organico".

Fonte: BusinessInsider