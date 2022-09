Meta Quest 3 in un leak che avrebbe svelato il design del nuovo visore

Sebbene l'imminente Meta Quest Pro possa essere il prodotto più atteso, un nuovo leak indica che Meta Quest 3 sembra essere a buon punto. La nuova fuga di notizie offre ai fan della realtà virtuale la possibilità di esaminare un potenziale design che mostra alcuni cambiamenti significativi rispetto a Meta Quest 2.

Sebbene la società Meta abbia recentemente riscontrato problemi finanziari nel suo reparto VR, i suoi visori sono stati estremamente popolari. Meta Quest offre una delle uniche opzioni per giocare a giochi di realtà virtuale senza essere vincolato a un potente PC, rendendolo una scelta divertente sia per i giocatori esperti che per i principianti.

Il leak proviene dallo YouTuber Brad Lynch, che in precedenza ha rivelato dettagli chiave sul Meta Quest Pro, che si dice sia un visore VR wireless più costoso e ricco di funzionalità. Il Meta Quest 3, d'altra parte, dovrebbe essere il seguito del Meta Quest 2, attualmente disponibile, che offre un prezzo inferiore e più funzionalità entry-level rispetto al Pro. Tuttavia, ciò non significa che il nuovo visore sia identico all'ultimo Meta Quest. Il suo design infatti mostra un restyling delle sue lenti "pancake".

Come suggerisce il nome, le lenti pancake tendono ad essere più sottili e leggere, il che le rende più comode per lunghe sessioni di gioco. Inoltre, rende il visore in generale più piccolo, riducendo potenzialmente il peso dell'unità. A differenza del visore Pico 4 VR, la batteria sembra essere ancora alloggiata nella visiera, quindi potrebbe essere ancora un po' pesante nella parte anteriore.

Per adesso non ci sono notizie sulla sua uscita, ma sempre secondo le ultime voci di corridoio il visore dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Fonte: Dexerto